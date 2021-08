En aumento, ocupación COVID en el Hospital General de Torreón

Se mantiene el incremento de pacientes COVID en el Hospital General Torreón, ya que de 12 internados el sábado 7 del presente mes, subió a 19 para este sábado 14 y hubo incluso un día que se atendieron 22 pacientes.

El director de ese nosocomio, José Luis Cortés Vargas, mencionó que el jueves pasado llegaron a tener 22 pacientes, pero han egresado algunos y también se siguen registrando ingresos, de tal manera que al sábado eran 19 los pacientes COVID.

De los 19 hospitalizados, 10 son hombres y 9 mujeres. Hay dos intubados y otros dos con demanda alta de oxígeno, es decir, con diagnóstico grave y durante la semana, por desgracia, ocurrieron también 3 decesos, lo cual es muy lamentable tanto para los familiares como para el personal del hospital.

El director destacó que lo que ha sido una constante es que el 25 por ciento de los pacientes no han sido vacunados debido a que en su momento no quisieron hacerlo o porque no les ha tocado por la edad, ya que se tienen paciente de 22, 26, 30, 36 años de edad e incluso uno de 18. Algunos de ellos tienen alguna comorbilidad que los hace más vulnerables al virus.

"Nos hemos estado preparando con los insumos, más que nada, para poder atender a todas las personas que requieran hospitalización, pues se tiene aún capacidad hospitalaria, pero lo ideal es que la gente se cuide y evite los contagios, además de aplicarse la vacuna si le corresponde y si por algún motivo no acudieron cuando les correspondía, hay que estar al pendiente, pues podría ser que la semana entrante se programen vacunas para los rezagados", indicó Cortés Vargas.

Reiteró que la vacuna ha sido factor determinante para que haya menos personas contagiadas que requieran hospitalización, por eso es muy importante la aplicación de la vacuna y lo ideal sería que no hubiera más contagios durante esta tercera ola.