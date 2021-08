Duranguenses prefieren invertir en Mazatlán

Ante la difícil situación económica que se vive en Durango, hay quienes están optando por irse a comprar bienes raíces en Mazatlán, reconoció la representante en la entidad de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), María Terresa Flores.

"Está un poco detenida la oferta de vivienda, la compra, sobre todo nos faltan compradores de vivienda que inviertan aquí en Durango y hay inversionistas que tenemos aquí en Durango que se les hace a ellos ahorita más accesible invertir en Mazatlán, porque sabemos que aún con foco amarillo, rojo, verde, la gente se va a Mazatlán, vemos en días pasados que estaba saturada la playa, ya no había hoteles disponibles, casas de renta, sabemos que mucha gente de aquí de Durango, inclusive se fueron estudiantes a Mazatlán", manifestó.

Ante ello, pidió que se privilegie dejar la inversión en la entidad, para evitar que los recursos se queden en otros lados.

"Prefieren invertir en Mazatlán y yo invito a todos los inversionistas, aquí tenemos buenas casas de oportunidad y, sobre todo, la sierra, ahorita la gente está buscando invertir en la sierre, tenemos muchos descuentos en lotes campestres", manifestó.

Asimismo, reconoció que, ante la incertidumbre que se registra en torno al semáforo epidemiológico, hay quienes inclusive tienen en pausa sus planes de comprar casa y prefieren guardar el dinero por si tienen alguna complicación de salud.

"Tenemos la incertidumbre, cuánto va a durar, nos habían dicho que el 15 de agosto va a haber cambio de semáforo, más no sabemos si va a ser para bien o para mal, si se va para rojo, se va para verde, no sabemos, es una incertidumbre, y esa misma incertidumbre tienen nuestros inversionistas, de que no saben si ese dinero que tenían destinado para la adquisición de una vivienda lo van a necesitar para la salud, para la compra de medicinas, etcétera", mencionó en entrevista.

Esto afecta significativamente al sector de bienes raíces que ya de por sí el año pasado redujo considerablemente sus ventas a consecuencia de la pandemia de Covid.