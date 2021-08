Vehículo oficial de Sapal en Lerdo es captado violentando el reglamento de Tránsito y Vialidad

Haciendo uso de un vehículo oficial de la Administración Municipal de Lerdo, así como violentando el reglamento de Tránsito y Vialidad vigente del municipio de Lerdo, fue captado circulando por las calles de la ciudad.

Se trata de una camioneta con logotipos del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal), el cual circulaba por el periférico sin placa delantera y la trasera con una placa vencida.

Además en la caja de la unidad oficial, viajaban dos jóvenes de pie sosteniéndose únicamente del toldo de la cabina, exponiéndolos así a un accidente.

Dichas condiciones se contemplan dentro del reglamento de Tránsito y Vialidad actual, las cuales son acreedoras a sanciones administrativas.

El artículo 12 fracción I del citado reglamento contempla: Portar placas vigentes. Quedan exentos de esta obligación los vehículos al servicio de las fuerzas armadas del país…

Y el artículo 13 señala que: “No podrán circular en las vías públicas, los vehículos que no porten placas de matriculación correspondiente. Las autoridades de tránsito, en el ámbito de su competencia, podrán retirar de la circulación aquellas unidades que no cuenten con dichas placas sin justificación siempre y cuando no cuenten con algún instrumento para garantizar el interés fiscal, en caso de que si cuenten con una garantía adecuada para tal efecto preferentemente las recogerá en el siguiente orden: la licencia de manejo, la tarjeta de circulación, las placas o el vehículo en los casos que señala el presente ordenamiento”.

Además el artículo 41, fracción IV prohíbe “Transportar personas en el exterior del vehículo o en lugar no especificado para el transporte de pasajero.

Mientras que el artículo 44 fracción X indica que “Los pasajeros y ocupantes de vehículos tienen prohibido “Viajar en lugares destinados a carga o fuera del vehículo”.

Algunas de las infracciones que el conductor de dicha unidad oficial pudo haber sido acreedor es la establecida con la clave 14, que es circular sin placas que aplica de 6 a 10 salarios, mientras que la establecida con la clave 52, por traer pasajeros en situación de riesgo de accidente estando en la cabina o caja del vehículo, con 4 a 8 salarios.