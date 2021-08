Encuentro Ciudadano Lagunero pide que Agua Saludable sea solución permanente

En el marco de la visita que tendrá este domingo a La Laguna el presidente Andrés Manuel López Obrador, el colectivo “Encuentro Ciudadano Lagunero” lanzó un llamado para reconsiderar diversas condiciones técnicas del proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, toda vez que consideran que se debe de sustentar la obra para la posteridad, no solamente para los próximos 25 años como se ha venido manejando en la opinión pública.

Coincidiendo con la visita del mandatario a Ciudad Lerdo, precisamente para dialogar con opositores del proyecto de agua para la región, el colectivo señaló que la propuesta que se ha planteado hasta el momento “no es la más viable” y por ende debe de reconsiderarse en diversos aspectos, sin embargo también indicaron que no pretenden convertirse en opositores al mismo proyecto, toda vez que se reconoce la urgencia de abasto de líquido de calidad en la zona urbana y especialmente en comunidades rurales.

“Nuestra postura no debe verse como una oposición al importante esfuerzo que realiza su gobierno de atender la grave problemática hídrica que sufrimos los laguneros, ni tampoco como una oposición al mismo, por el contrario queremos sumar esfuerzos para que se resuelva... El hecho es que la propuesta que le presentaron quienes se la hayan presentado, creemos no es la más viable para que tengamos asegurada los disponibilidad de agua saludable para siempre, no solo para uso doméstico sino para todos los usos posible, y no únicamente por 25 años”, señaló el colectivo durante este mismo fin de semana.

De la misma forma llamaron a que las autoridades federales tome en cuenta la “apremiante” necesidad de detener situaciones como la extracción irregular de agua en tomas no autorizadas, así como el desbalance entre extracción y recarga que se tiene desde hace más de 70 años en el acuífero principal.

“Proponemos se cree una red de garrafoneo que cubra la demanda de agua para ingesta y elaboración de alimentos, con la cual se abastezca de agua subsidiada a las colonias populares y ejidos en condiciones vulnerables, para que no tomen agua contaminada”, indicaron integrantes del colectivo en comunicado.