Mbappé es abucheado por afición del PSG

Antes del inicio del encuentro, entre el PSG y Estrasburgo, el sonido local fue presentando a toda la plantilla actual, mientras aparecía una foto de cada jugador en las pantallas del estadio, y cuando fue el turno de Mbappé fue silbado por la mayoría.

Kylian Mbappé’s name is announced over the tannoy at the Parc des Princes. Sounds like boos & whistles from the crowd pic.twitter.com/V9YZlo1dQL