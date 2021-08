¿Laura Flores viajó a Miami aún consciente de su contagio de COVID?

Además de Paty Navidad y Rebecca De Alba, Laura Flores dio positivo al COVID-19 pese haber recibido dos dosis de la vacuna contra el virus, durante las grabaciones del programa “MasterChef Celebrity”.

Luego de revelarse su contagio, trascendió que la actriz de telenovelas decidió viajar a su hogar en Miami aún con la enfermedad, según aseguró la conductora Paty Chapoy en “Ventaneando”.

“Laura Flores estaba bien, salió este brote en MasterChef y en lugar de quedarse resguardada, decidió viajar a Miami, y regresando de Miami pues COVID”, aseguró Chapoy.

Daniel Bisogno añadió que otros chefs de la producción también tuvieron la opción de regresar a sus ciudades, sin embargo, prefirieron permanecer en un hotel.

Tras las críticas que ha recibido, Laura Flores desmintió que se encuentre en Estados Unidos a través de un video en redes sociales donde asegura que está en cuarentena “lejos de casa”.

“Qué más quisiera yo haberme subido a un avión y ver a mis hijos, pero bueno, estoy resguardada, no estoy en Miami”, aseguró.

Asimismo, Flores señaló que sí viajó a Miami pero con la autorización del médico tras haber dado negativo a la prueba, y que fue estando en México que dio positivo a la enfermedad, sin embargo, destacó que este resultado llegó luego de varias pruebas.

“Yo salí negativa… con la autorización del médico, ya que había salido negativa y que también no tenía ningún síntoma, me permiten viajar a casa. Viajo a Miami el mismo viernes 30 (julio) y me quedo en mi casa de cuarentena durante 10 días”, señaló en el clip.

“Viajo a la Ciudad de México el 7 de agosto y el día 8 me vuelven a hacer otra prueba PCR y de antígenos, mismas que salen negativas”.

“El martes 10 yo solamente siento la nariz tapada, nada grave, no me siento mal, al contrario, hasta hice ejercicio, me sentía perfecto. Entonces cito a un laboratorio para que me haga estudios, estábamos grabando (MasterChef), entonces el técnico estaba ahí afuera para hacerme el estudio. Entonces el día miércoles me presento a grabar (…) reviso el celular y como balde de agua helada reviso el resultado: “positivo”, comentó.