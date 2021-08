Coahuila registra 21 muertes y 366 nuevos contagios de COVID

sagitario44

Hoy, 12:47 pm

publicado por: jaime hernandez escobedo

Los contagios van en aumento cada día. por lo que se ve, no se toman las medidas preventivas que todos sabemos, hay personas que les vale y no se cuidan y por consecuencia hay contagios masivos. Torreon iba a la baja de contagios pero mientras no entiendan los valemadristas esto va a continuar con fatales consecuencias. Hay que ser empaticos y evitar reuniones, guardar sana distancia y llevar siempre cubrebocas.

