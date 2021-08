Registran pelea entre afición del Manchester United y Leeds

En un video que circuló en redes sociales, se aprecia a una multitud corriendo en una de las calles aledañas del "Teatro de los Sueños", con sillas y objetos con el que pudieran hacer daño.

También se logra visualizar a un grupo que golpeó a un aficionado involucrado que se resbaló y provocó que todos se le fueran encima sin piedad, hasta que llegó la policía a separarlos, luego de múltiples intercambios de golpes entre las hinchadas.

Recordar que la Premier League autorizó el 100% de aforo en todos los partidos.

What looks to be Man United and Leeds fans clashing before today's early kick-off...

@harrisdews pic.twitter.com/tBacogmkDn