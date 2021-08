¿Cómo es Nestflix? La plataforma que alberga películas y series no emitidas al público

Los servicios de streaming se popularizaron mucho durante la pandemia. La posibilidad de ver películas y series en el momento que se desee y sin comerciales ha convencido a millones de personas en el mundo. Pero las opciones siguen creciendo y, a pesar de eso, no había un lugar para contenido "extraño" y original que se menciona en películas y series reales. Para ello se creó Nestflix, un servicio para contenido que nunca existió.

Suena un poco loco, y en realidad lo es. Lo que propone este portal es un espacio para albergar programas de televisión y guiones de contenido que en la realidad nunca fue creado, pero que a los fans les gustaría que así hubiera sido.

Nestflix hace realidad la posibilidad de ver gags o tramas que se mencionan en series y películas famosas que sí han sido creadas. La premisa básica detrás de esta alternativa de contenido, que fue creada por la diseñadora Lynn Fisher es "¿y si cada programa o película falsa que aparece en un programa o película real viviera en una única plataforma?"

Con esa sencilla idea ha creado un servicio de transmisión que emula a cualquier otra plataforma de streaming, como Netflix, pero con programas de televisión falsos y listados de películas para proyectos que nunca existieron.

En un tweet en el que anunció lo creación del proyecto, Fisher lo describió como "solo una wiki haciendo cosplay", lo que en realidad lo subestima. Nestflix es muy detallado, con una función de búsqueda que funciona, listas de elenco para cada proyecto e información sobre en qué programa o película real apareció originalmente este contenido falso.

Programas y películas que nunca existieron

Para que te des una idea de lo que puedes encontrar piensa en películas como Titanic 2 que hasta tuvo un tráiler que se hizo viral en redes sociales. Si eres fan de Los Simpson seguramente reconocerás programas como Polipolicías, Tom y Daly o McBain. También encontrarás la serie de dinosaurio Reptar de Aventuras en pañales o Las aventuras de Woody de Toy Story 2.

Y si entras a ver las opciones y consideras que algo está faltando y quieres dejar tu aportación, se lo puedes comentar a Lynn Fisher a través de su cuenta de Twitter, porque ella misma ha dicho que acepta peticiones.

Puede explorar la página y descubrir que hay diversas categorías de contenido. Seguramente te impresionará el gran número de referencias que hacen las películas y los programas de televisión que sí existen. Hasta te dará recomendaciones con base en los clics y búsquedas que hagas.

Antes de que te emociones demasiado, no quiere decir que la creadora haya formado un equipo para desarrollar los guiones y grabar todo el contenido. En realidad, si le dad clic a alguno de las opciones lo que pasará es que te llevará a una pantalla con detalles de la serie o película, lo cual lo hace muy divertido. Verás la descripción, el reparto, el creador, en qué película o serie fue mencionado y algunas imágenes fijas.

Si quieres conocer y probar esta opción solo ingresa a: Nestflix La frase "¿Películas de ficción dentro de películas? Los tengo. ¿Espectáculos falsos dentro de programas? Usted apueste. Explore nuestra selección de más de 400 historias dentro de historias", te dará la bienvenida.

Finalmente vale la pena señalar que, como el propio portal lo indica, Nestflix no está afiliado a Netflix ni a ningún otro servicio de transmisión o estudio cinematográfico. Incluso, cuando se lanzó, la creadora pidió a las plataformas verlo solo como una broma y no pedir que la página se diera de baja por una cuestión de derechos. Aunque no sabemos si las grandes compañías lo verán de esa manera.