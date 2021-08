Mariana Echeverría no se siente presionada por su peso

Mariana Echeverría es una de las famosas que han tomado la recuperación postembarazo con naturalidad y permitiéndose tomar el ritmo que su cuerpo desee, sin recurrir al bisturí o dietas milagrosas.

Sin embargo, así como recurre a sus redes para hablar abiertamente sobre ello, también lo hizo para hablar sobre los comentarios que le han llegado a raíz de su embarazo, todos ellos enfocados en el peso que tomó de manera natural y en su figura.

"Quería subir esta foto por que recibo algunos mensajes de que si estoy gorda, que cómo no he bajado de peso con el baile, que si estoy ancha y me da tristeza que sean mujeres las que me ponen esos comentarios; pero ¿saben qué? YO me siento feliz, yo me siento plena, yo me siento guerrera, y me siento muy satisfecha con lo que he trabajado, más allá de si baje de peso o no, ME SIENTO MUY MUY FELIZ logrando cosas que nunca creí imaginar así, gracias a todos por sus mensajes de apoyo, a los que me han seguido a lo largo de este reality. Vamos a la final, vivan los cuerpos perfectamente imperfectos!!!!".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIANA ECHEVERRIA (@marianaecheve)

Luego de ello, recientemente mencionó, en entrevista con TV y Novelas, sobre el orgullo que le genera mostrarse como una mujer que puede hacer cambios en su cuerpo sin recurrir a los cambios al momento por medio de métodos plásticos. Mariana Echeverría mencionó que no es una mamá estereotípica '90-60-90', ni antes ni después del embarazo, recordando que estaba en los 60 kilos cuando se embarazó y durante este lapso alcanzó los 72.