Paulina Rubio y 'Colate' terminan batalla legal por la custodia de su hijo

Después de una década de pleitos legales, la disputa entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo- Nagera mejor conocido como "Colate" terminó, y es que el español confirmó su intención de abandonar la lucha legal que mantenía con la cantante por las visitas y tiempos que pasaba cada uno junto a su hijo Andrea Nicolás.

Y es que según explicó para el matutino "Sale el Sol", "Colate" se dio por vencido y reveló su propósito de no volver a ver a la interprete de "Mío" en una audiencia de nuevo.

"He decidido a partir de ahora ya no tengo abogado, porque realmente me doy cuenta que llevo 10 años de litigio y toda esta gente involucrada es toda una industria, yo ya no puedo más, me parece absurdo, súper negativo para los niños, te hablo en general y por mi parte yo no quiero volver a una corte. Solo Dios sabe lo que vendrá, vamos día a día", dijo.

Durando esta disputa legal, "La Chica Dorada", ha sido señala de supuesta inestabilidad emocional, consumo de drogas, problemas financieros y dificultades en la crianza de su hijo.

"A nadie le importa el beneficio del niño, todo mundo está ahí por beneficio egocéntrico o estimulación absurda", dijo en la entrevista.

Recientemente "Colate" viajó a España junto a su hijo para estar con su familia, sin embargo, tras un pleito en la Corte, Paulina Rubio pidió que Nicolás viajara con ella a París, según contó TVyNovelas.