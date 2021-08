Carten Baizen en Gossip Girl, Bucky Barnes en Marvel y otros personajes 'memorables' de Sebastian Stan

Sebastian Stan es uno de los actores más populares de la última década, y es que desde que dio vida a Bucky Barnes en la franquicia del Capitán América su nivel de fama alcanzó un nivel global, al ser uno de los personajes más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, el Soldado del Invierno.

En conmemoración de sus 39 años, recordamos los papeles y momentos más importantes de su carrera.

El actor rumano- estadounidense, nació el 13 de agosto de 1982, y se ha destacado en la actuación tanto en la televisión como el cine.

Carten Baizen en Gossip Girl

Entre 2007 y 2010 le dio vida a Carter Baizen en la popular serie juvenil Gossip Girl, el personaje hizo su primera aparición durante un fin de semana de fiesta de Nate Archibald y Chuck Bass. A pesar de aparecer solamente como un personaje secundario durante tres temporadas, es uno de los más recordados de la serie de los chicos ricos Upper East Side de Manhhattan.

Jack Benjamin en Kings

Kings es una serie dramática sobre una monarquía actual basada en el relato de la bíblico de David y Golliat. Una reinterpretación moderna de la historia del Rey David. En esta historia Sebastian Stan interpreta al principe Jack Benjamin. Un proyecto que solo duró una temporada debido a sus malos resultados de audiencia.

El actor ha tenido otras apariciones en películas como "Black Swan", "I, Tonya", "The Martian" y recientemente "The Devil All The Time".

Bucky Barnes/ El Soldado del Invierno/ Lobo Blanco

Sin lugar a dudas su papel más importante, es el de Bucky Barnes, al cual le ha dado vida en ocho producciones diferentes, con participaciones estelares, cameos y hasta una serie.

Su primera aparición fue en Capitán América: el primer vengador en la aparece como el compañero de guerra de Steve Rogers, pero fue hasta la Capitán América: el soldado del invierno en donde su personaje tomó mayor relevancia al convertirse en el Soldado del Invierno.

Su última aparición con el personaje fue en la miniserie de Disney+ "The Falcon and the Winter Soldier", la cual comparte continuidad con la franquicia cinematográfica y es un parte aguas para el futuro del personaje en el Universo de Marvel.