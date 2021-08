Brentford vence al Arsenal al debutar en la Premier League

El Arsenal inició este viernes el curso con dudas y derrotado por el Brentford (2-0), un recién ascendido a la Premier inglesa que sobrepasó al equipo de Mikel Arteta, que mantiene su tendencia errática de la pasada campaña.

El Brentford celebró con una victoria un día festivo. No era para menos. Su primera temporada en la Premier League comenzó con buen pie para un humilde que en su estreno plantó cara al Arsenal. Y, además, lo hizo con sabor español, el de Sergi Canós, que inauguró el marcador y tuvo el honor de hacer el primer tanto de la Liga inglesa este curso.

Después de gastarse cerca de 85 millones de euros en tres fichajes (el central Ben White, el lateral izquierdo Nuno Tavares y el mediocentro Albert Sambi Lokonga), al Arsenal se le apagó la luz con la ausencia de dos de sus jugadores más importantes por lesión: Aubameyang y Lacazette.

De los tres nuevos, jugaron White y Lokonga de inicio. Arteta sentó a Tavares y el Arsenal no funcionó. Las ganas del Brentford, el débil, pudieron con el poderoso y fue Canós quién mejor expresó la alegría de su equipo al celebrar su gol con de manera efusiva.

Lo hizo a los 22 minutos, con una gran maniobra dentro del área que culminó con un preciso derechazo que no pudo salvar el guardameta Bernd Leno. Su tanto, el primero en 74 años en la máxima categoría del fútbol inglés (desde el curso 1946/47) para el Brentford, abrió el camino de la gloria a su equipo.

El Arsenal se marchó noqueado al descanso y en la reanudación acabó en la lona. En un ejercicio del fútbol inglés más clásico, el Brentford, con el estadio hasta arriba, hizo el segundo en un saque de banda larguísimo que remató dentro del área el danés Christian Norgaard.

No hubo más. El 2-0 fue suficiente para el Brentford, que no quiso hacer más sangre Fue suficiente para mostrar que el Arsenal sigue dubitativo. Después de terminar el pasado curso en la octava posición fuera de Europa, tendrá que mejorar mucho si no quiere firmar otra temporada gris.