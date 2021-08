Confía Aispuro en que se consolide el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna y reconoce la decisión de AMLO

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, aseguró que es una oportunidad que difícilmente se volverá a presentarse a corto plazo la de contar con el recurso federal para el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna, motivo por el cual reconoció la decisión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y confía además en que se concrete.

"Estamos listos para recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo aquí en el municipio de Lerdo, ya que será en las instalaciones de Conagua y será un diálogo con los diferentes sectores involucrados tanto productores agropecuarios como también con las organizaciones ambientalistas y estoy seguro que en ese diálogo donde se dará a conocer el alcance de este proyecto todo mundo estará con la voluntad de que las cosas sí se hagan ya que es un proyecto muy importante para La Laguna pues históricamente se ha demandando esto", dijo el gobernador.

Comentó que existe una necesidad muy importante de mejorar la calidad del agua en la región pues de lo contrario habrá consecuencias graves en la salud.

"Yo tengo confianza en que si se le explica a la sociedad cuál es el beneficio creo que todo mundo estaremos a favor de poder contar con agua, primeramente de calidad, porque la baja en la calidad del agua genera otro tipo de problemas de salud que si esto no se atiende en los próximos años puede significar un problema muy serio para la salud de la población de la Laguna", comentó Aispuro.

El proyecto, dijo, garantiza calidad y cantidad de agua.

El problema, reconoció, además es grave en cuanto a la deficiente conducción del líquido por lo que se tiene conciencia de la necesidad de trabajar de manera paralela por lo que el Gobierno del Estado también aportaría recursos para mejorar la infraestructura hidráulica.

Respecto a si alcanzará López Obrador a concluir el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna en lo que resta del sexenio el gobernador mencionó que 3 años son suficientes para consolidar este proyecto si se empieza ahora.

"Si por alguna circunstancia esto no avanza yo no sé cuántos años van a pasar para que se vuelva a retomar y hay que reconocerle al presidente que está decidido h no sólo lo ha manifestado pues en los hechos así está ya en el presupuesto, me refiero a los recursos que se van a destinar para este proyecto que son más de 10 mil millones de pesos de los cuales 8 mil 500 serían aproximadamente para la infraestructura y más de 2 mil millones de pesos son para ayudar justamente a modernizar los sistemas de riego para que esto permita ahorrar agua porque aunque nos digan que el agua es la misma la diferencia es que hoy cuando se riega por canales se pierde mucha agua", acotó.