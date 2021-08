'El Buki de Matamoros', un artista muy querido

El 15 de septiembre de 1988 comenzó a escribirse la historia musical del artista Juan José González Carrillo a quien muchos llaman con cariño el “El Buki de Matamoros” o “Juan José y su teclado”.

Ese día, en la feria de su natal Matamoros, Coahuila, Juan José debutó en los escenarios, sin saber en ese entonces que la música se volvería su mayor pasión y la actividad que a la fecha le da de comer.

El artista ha destacado por su propuesta musical conformada por covers del regional mexicano o baladas, y por los corridos que le compuso al exSantista Oribe Peralta y al Padre Pablo Mayorga y el beisbolista Horacio Piña García, ambos muy queridos en Matamoros .

“La música me ha tratado bien en general. Siempre he tenido trabajo, me ha sacado de mis problemas y me ha dado de comer a mi familia y a mí; con la pandemia la vimos difícil; pero gracias a Dios, poco apoco el trabajo ha vuelto”, contó.

Externó Juan José que nunca olvida las fiestas patrias porque además de lo que representan para nuestro país debido a la Independencia de México, fueron las que lo dieron a conocer.

“Tenía 18 años cuando canté el 15 de septiembre de 1988 y luego el día 16 de ese mismo año hice lo mismo en un lugar público y ante muchas personas.

“Empecé cantando con pistas de Los Bukis y por eso me llamaron 'El Buki de Matamoros’, luego estuve en grupos como Imperio Musical y Muralla, para posteriormente volver a ser solista y trabajar con mi teclado, algo que sigo haciendo a la fecha”, relató.

La música grupera del ayer, según compartió Juan José, es la que ha marcado su trayectoria y lo ha inspirado en todo momento.

“Mi influencia musical proviene de Los Bukis, Los Rodarte, Liberación, Bronco, Los Temerarios; aunque también he aprendido mucho de los fallecidos Juan Gabriel y José José”, manifestó.

Por motivos profesionales y familiares, González no ha podido grabar un disco ni tampoco quizo buscar el sueño que muchos artistas tienen de triunfar en Ciudad de México, sin embargo, no se siente triste; al contrario, festea que la música sea su mejor compañera y que cuenta con el apoyo del público.

“Gracias a Dios la gente me conoce bien en Matamoros. Me contratan mucho en mi tierra y también en otros sitios aledaños. Me siento bendecido porque aunque no pude volverme un cantante profesional, la gente me busca pero sobre todo me demuestra su cariño”.

Juan José González no se ha quedado atrás en cuanto a las recientas formas de mostrar melodías es por eso que creó su página en Facebook y su canal de Youtube.

“Me encuentran en ‘Face’ como Juan José y su teclado o bien en el Youtube estoy como Juan José González Carrillo. También pueden buscarme en el teléfono 8711230011”, puntualizó.