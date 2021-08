Netflix alista película sobre Pedro Páramo

En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, Netflix compartió su compromiso con la cultura de nuestro país al anunciar los trabajos en una producción basada en la obra literaria 'Pedro Páramo' de Juan Rulfo.

"Haremos la adaptación cinematográfica de la novela seminal de Juan Rulfo, Pedro Páramo… Nuestro compromiso con la cultura mexicana también incluye adaptar al cine las grandes obras mexicanas y Pedro Páramo será el primer gran ejemplo de ello", escribió.

La adaptación del clásico sería la primera hecha 100% en México, pues han existido otras como la de Carlos Velo elaborada en España.

¿Una película de Pedro Páramo? ¿Amores Perros? ¡Sí! Aquí, estas y más historias que llegan a Netflix para #QueMéxicoSeVea pic.twitter.com/aXhBx4vVCA — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 11, 2021

"Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. “No dejes de ir a visitarlo -me recomendó. Se llama de este modo y de este otro", se lee en la apertura del libro y se escucha en el adelanto de Netflix.

¿Quiénes conformarán el elenco?, ¿Quién será el director/a?, son las preguntas que aún permanecen sin responder.