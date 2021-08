Netflix revela avance de la despedida de 'Grace and Frankie'

El gigante digital presentó cuatro episodios de la séptima temporada, con la que se despedirá "Grace and Frankie".

No obstante, los doce capítulos restantes de esta última tanda de episodios no se podrán ver hasta 2022.

"Seamos honestos... Tras este año y medio, todos nosotros querríamos tener un dúo como Grace y Frankie en nuestras vidas ahora mismo. Así que, como detalle, Jane y Lily te regalan los primeros cuatro episodios de la séptima y última temporada de 'Grace and Frankie'", explicó Netflix en un comunicado.

Además, Fonda y Tomlin compartieron un divertido video para anunciar el lanzamiento de estos cuatro episodios.

"Los hemos echado de menos. Pero aún más importante es que ustedes nos han echado de menos", dijeron las actrices.

Tomlin también bromeó con que querían darle "algo especial" a su público y pensaron entre dar a sus fans tarjetas de regalo para tacos gratis o estrenar antes estos capítulos.

Grace and Frankie fans, we have something special for you — four new episodes from Season 7 are now streaming!

And more episodes are on the way! pic.twitter.com/XYPZuvyI9A