Laura G rompe en llanto al interpretar 'Vida de ricos' en Venga la Alegría

Este jueves durante su participación en el reality 'Quiero Cantar' de Venga la Alegría, Laura G interpretó 'Vida de ricos' de Camilo con algunas fotografías de su familia en el fondo.

Al comenzar el tema, Laura cantó con una gran sonrisa en el rostro, sin embargo, al ver a sus dos hijos en la pantalla, no pudo sostener las lágrimas.

Al finalizar, la conductora se dirigió a Sergio Sepúlveda y lo abrazó 'desconsolada', diciendo que 'lo peor' había sido que fue su idea poner fotografías de su familia durante su interpretación.

"Es que muchas veces me dicen 'ay, siempre presume a sus hijos', es lo más bonito que he hecho en mi vida, o sea, lo más bonito que hice en mi vida fue transformarme, sacar toda la m**rda que me había convertido", dijo.

Además, reveló que para ella lo más importante no es el dinero y que por eso decidió interpretar esa canción, porque junto a su esposo ha construido un hogar con sus dos hijos y que eso es lo que verdaderamente significa riqueza.

"Podré ser millonaria, pero mi familia es mi verdadera riqueza", compartió.