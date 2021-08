Durango reporta más de 400 contagios de COVID-19 en un día

El estado de Durango registró el mayor número de contagios COVID-19 en un solo día en lo que va de la pandemia, al reportar 423 casos positivos ayer jueves con los que suman 2,642 casos positivos en lo que va del mes, convirtiéndolo así como el mes con mayor número de contagios en este 2021.

Hasta ayer, julio se mantenía como el mes con más casos reportados al cerrar con 2,382 y 34 defunciones, cifra que también se superó. El número de fallecimientos subió a 38 en solo 12 días. Ayer se reportaron 5 muertes, 4 de ellas registradas en el municipio de Durango y 1 en Tepehuanes.

Del total de muertes en el mes, 4 se han registrado en Gómez Palacio.

El grueso de los nuevos casos positivos se han detectado en la capital, ya que el jueves se reportaron 293, seguido por Gómez Palacio con 32 y Lerdo con 6.

En 24 horas, los casos activos se dispararon, al pasar de 1,998 hasta 2,169, de los cuales la mayoría se localizan en la capital, 150 en Gómez Palacio y 57 en Lerdo.

"Qué triste panorama de que vemos el crecimiento de casos activos de una manera tan rápida la subida de casos y eso nos preocupa al sector salud, pero más me preocupa a mí que se vayan a contagiar los niños, son inocentes, los niños son el futuro de nuestro estado y de México y debemos velar por ellos. No llevándolos a reuniones, no llevándolos a fiestas, ahora es tiempo de pandemia", declaró el secretario de Salud, Sergio González Romero, al presentar las cifras de la pandemia.

De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría, se registró un ligero descenso en el número de pacientes hospitalizados por complicaciones, al bajar de 161 pacientes que se tenían hasta el miércoles, a 154 que se reportaron ayer, de los cuales 41 se encuentran graves.

Hasta ayer, también se tenían considerados como sospechosos a un total de 1,116 personas al presentar síntomas de la enfermedad, las cuales se encuentran en espera de resultados de sus pruebas.

De acuerdo con los registros, desde el inicio de la pandemia se han estudiado 99 mil 039 casos, de los cuales se han descartado como casos COVID-19 a un total de 56 mil 924 pruebas. Ante tal panorama, la Secretaría de Salud pidió mantener las medidas de prevención aun y si está vacunado.

Incidencia

Registro de casos positivos y defunciones por COVID-19:

* Ayer se estableció un nuevo récord del mayor número de casos reportados en un día al alcanzar los 423 contagios.

* El número de defunciones creció hasta los 38 en solo 12 días.

* Hasta ahora, agosto es el mes con el mayor número de casos acumulados en lo que va del año.

* Los casos activos alcanzaron los 2,169 reportados.