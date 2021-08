Kuno Becker se vacuna tras contagio de Paty Navidad

El actor, Kuno Becker, no le daba importancia a vacunarse contra COVID-19, pero al ver cómo se encuentra Paty Navidad, de inmediato fue a inocularse.

Fue en su cuenta de Instagram en donde el actor reveló que tras ponerse varias trabas él mismo, tomó la decisión de aplicarse la vacuna, motivado por lo que la ha ocurrido a la también cantante.

"Lo que hizo que mi decisión fuera sí ponérmela en ese instante, en dejar de posponerla fue que le diera [COVID] a Paty Navidad. Cuando me enteré que a la mismísima Paty Navidad le dio, dije 'Si a Paty Navidad le dio, hoy me la pongo. Hoy me la pinches pongo'. Lo dejé de posponer y algo en mí cambió", relató.

Kuno comentó que "por tonto" y por desconfiado no había acudido a ponérsela. Al artista le tocó el biológico desarrollado por Pfizer.

"Había estado posponiendo lo de la vacuna por algún tiempo, por tonto porque no hay absolutamente ninguna excusa. Entiendo las decisiones de todo mundo, pero hay mucha información que nos deja ver que son más los riesgos de no ponérsela, que ponérsela", contó.

