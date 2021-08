"Hay gente enferma", advirtió el delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, respecto a la población que ya consume agua con arsénico en la Laguna y que requiere de que las autoridades concreten lo "antes posible" el proyecto de "Agua Saludable".

El funcionario federal estuvo de visita ayer jueves en la ciudad de Torreón, ante medios de comunicación destacó la importancia de que se puedan tener avances en el corto plazo respecto a las obras del proyecto "Agua Saludable para la Laguna", en el contexto de la visita que tendrá el presidente López Obrador a la Laguna para dialogar con opositores del proyecto, principalmente quienes argumentan posibles daños ambientales en la zona protegida del Cañón de Fernández.

"Tenemos un problema de mala calidad de agua en la población, hoy lo tenemos ya y es una realidad, o lo resolvemos hoy o nos esperemos a ver si en cinco años, en cuatro años ordenamos y la extracción y luego ya pensamos en dotación de agua de calidad a la población ese es el dilema, hoy se optó por darle prioridad a la solución del problema de abasto de agua de calidad y hacer un proyecto integral que venga por etapas a resolver de fondo… Hay gente enferma, pero la gente enferma está en las zonas donde no hay posibilidad de consumir agua embotellada".

Flores Hurtado dijo que en ese sentido todas las partes interesadas en lo que concierne al proyecto de "Agua Saludable" deben de reconocer en primer lugar que "existe un problema de salud" en el que se debe de tener una participación integral para genera soluciones de fondo y a largo plazo, tal como lo es el proyecto que ha propuesto el Gobierno Federal y que se proyecta poner en marcha en 2023.

Cabe recordar que será este fin de semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador visite la Laguna para dar mayores detalles del proyecto, especialmente a quienes se han opuesto a las obras del mismo por considerar riesgos ambientales.

'PROYECTO SERÁ CONSTRUIDO FUERA DE ÁREA PROTEGIDA'

El delegado afirmó que elementos del proyecto "Agua Saludable para la Laguna", como la planta derivadora y una estación de bombeo, serán construidas fuera del área natural protegida del Cañón de Fernández, en ese sentido descartó mayores riesgos ecológicos para la zona y reafirmó la necesidad de "sacar adelante" el proyecto a la brevedad, esto en beneficio de miles de habitantes de la zona urbana en la Laguna.

El funcionario federal encabezó durante este jueves una rueda de prensa en la Presidencia Municipal de Torreón, junto con ediles de la fracción de Morena en Cabildo explicó diversos detalles técnicos del proyecto y las implicaciones de su realización en el tema ambiental en general.

Señaló que "no es una zona donde vaya haber un impacto que no esté generado ya por la mano del hombre, desde hace muchos años, no existe tal impacto ecológico, creo que se tendrá que ponderar la importancia de un proyecto, la visión de impacto que otros tengan, ponderar en relación a qué es lo más importante, lo más conveniente para la región".

Reyes Flores dijo se refirió además a la suspensión definitiva que otorgó un juzgado federal para la posible realización de cualquier obra en la zona protegida del Cañón de Fernández, de la cual señaló que no implica una cancelación de la obra de forma total, toda vez que la suspensión prohíbe solamente la instalación de elementos de infraestructura en el llamado núcleo de la zona natural protegida.

Insistió en que la derivadora de agua y la estación de bombeo no estarán en ese punto especial, sino que "está fuera del núcleo de la zona natural protegida".