La Fiscalía Anticorrupción abre oficina en Gómez Palacio

Con la finalidad de brindar una atención más cercana a la ciudadanía de la región Laguna al sumar un total de 97 carpetas de investigación, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción abrió una oficina de representación en Gómez Palacio, donde se atenderán asuntos de 13 municipios de La Laguna.

"La instalación de esta oficina de representación es un primer e importante paso para la Fiscalía Anticorrupción, con este esfuerzo se brindará acceso a los servicios de procuración de justicia especializada en materia de combate a la corrupción a la ciudadanía de esta región tan importante", dijo el titular Héctor García Rodríguez.

La oficina se localiza en avenida Francisco I. Madero 101 sur, local 7, planta alta, "Plaza Posada", zona Centro, de Gómez Palacio. Estará a cargo de Israel Sifuentes Moreno, agente del Ministerio Público, que se encontraba al mando de la Mesa Investigadora número 3 en Durango.

"La idea es que tenga capacidad para poder recibir denuncias y también tenemos un trabajo del ministerio público ya con 97 carpetas, es mucho el trabajo que tenemos que estar realizando", explicó el titular.

De las 97 carpetas de investigación en la región por presuntos actos de corrupción, 49 corresponden al municipio de Gómez Palacio, 17 a Lerdo, 15 a Mapimí, 5 a Cuencamé, 5 a Tlahualilo , 3 a Nazas, 2 a Peñón Blanco y 1 a Rodeo.

ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA EXFUNCIONARIO

Asimismo, el fiscal comentó que aún no se ha logrado cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un exfuncionario municipal de Gómez Palacio, "no tenemos nosotros un aparato que nos pueda dar la oportunidad de mantener elementos policiales durante tiempo para darle seguimiento a la investigación, lo estamos haciendo de manera periódica pero no con la intensidad y con el tiempo que amerita una investigación de esta naturaleza", reconoció.

García Rodríguez adelantó que se ha otorgado una nueva orden de aprehensión en contra de otro exfuncionario de La Laguna, en donde no se brindaron mayores datos.

"Tenemos otra que en su momento le vamos a dar a conocer de la Región Laguna, es un asunto importante, esa la obtuvimos hace unas semanas, pero también estamos trabajándola y por razones obvias vamos a reservarnos el dato. Es un exfuncionario público".