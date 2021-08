Pone su toque a bioserie

Avalado por una amplia trayectoria en cine, televisión y plataformas, el actor Marco Treviño sigue disfrutando del éxito que ha conseguido la bioserie de Juan Gabriel, Hasta que te conocí, que se repetirá por Las estrellas a partir de este sábado a las 21:00 horas.

"Esta serie continúa causando eco. Me agrada la idea de que pase ahora por Televisa porque eso es garantía de que la verá mucha gente, en lo personal.

"Estoy orgulloso de formar parte de esta producción que muestra el lado humano y otra cara de nuestro querido Juan Gabriel", comentó en entrevista telefónica.

Dentro de la historia, Treviño encarna al laureado músico, compositor y arreglista, Eduardo Magallanes, quien fue un aliado en la carrera del llamado "Divo de Juárez".

"Fue uno de sus más grandes amigos y su asesor. Me parece que tuvieron una amistad entrañable que ocasionó que Eduardo escribiera la biografía de Juan Gabriel".

Para Marco, Eduardo es uno de los grandes talentos de la música que ha dado México.

"Ha sido arreglista de una cantidad impresionante de artistas de la música de habla hispana. Hay poco material visual del maestro Magallanes, no fue fácil encontrar sus actitudes, así que no lo imité sino que traté de basarme en la relación que tenía con Juan Gabriel".

Recordó Treviño cuando grabaron la serie, en tiempos en que no había pandemia y el mundo transcurría de manera habitual.

"Fue muy divertido y muy cómodo trabajar con Julián Román. En cuanto lo vi me fui de espaldas porque sí se parece a Alberto Aguilera. La pasamos muy bien".

Marco compartió que desconoce si habrá una segunda temporada de Hasta que te conocí.

"No hemos sabido nada al respecto. Ojalá y se haga, aunque realmente lo más importante sobre la vida de Juan Gabriel está en esa primera temporada".

Por otro lado, Treviño se mostró agradecido con la productora Rosy Ocampo por haberlo incluido en la exitosa telenovela Vencer el desamor en el papel de "Lino", luego de que Leonardo Daniel tuviera que dejarlo por haberse enfermado de COVID-19.

"Le doy las gracias a Rosy por esta oportunidad. Ha sido la primera vez que trabajo en esta pantalla. La gente me recibió muy bien pese a las condiciones por las que entré".

Marco Treviño confesó que el año pasado fue bastante complicado por la pandemia de coronavirus.

"Este año ha estado bien, pero en 2020 la pasé muy mal, no tuve prácticamente actividad profesional, me contagié de COVID-19, la pasé mal; sin embargo, no estuve grave. Gracias a Dios no hubo necesidad de hospitalizarme".

Treviño informó que ahora que la industria se ha reactivado, con las medidas pertinentes, cuenta con bastante "chamba".

"Estoy grabando una serie, por ahora no les puedo decir cómo se llamará. Dentro de unos meses voy a filmar una película con Luis Mandoki".

Por último, Marco dijo que le gustaría poder visitar la Comarca Lagunera para probar su gastronomía y conocer la casa de Juan Gabriel, ubicada en la colonia Torreón Jardín.