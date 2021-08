Santos Laguna vence a Orlando City y avanza a la siguiente ronda del Leagues Cup

Los "Guerreros" hicieron la única anotación del partido al minuto 30, cortesía de Juan Ferney Otero.

Otero remató desde fuera del área al poste derecho del arquero Stajduhar, quien aunque tocó el balón no pudo detenerlo.

Durante este partido apareció el grito homofóbico, en esta ocasión el insulto fue hacia el portero de Santos, Lajud, los hechos ocurrieron en el segundo tiempo.

En el tiempo agregado del encuentro Orlando City se quedó con 10 hombres, ya que Júnir Urso fue expulsado.

De esta forma Santos se medirá en las semifinales de la Leagues Cup al Seattle Sounders.

