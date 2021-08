Juanpa Zurita compartirá sus dotes culinarios en show de HBO

Juanpa Zurita ha hecho de todo, pero le faltaba algo que él considera muy importante...compartir su pasión por la cocina.

En un comunicado, HBO Max informó que la serie Max Original de seis episodios se llamará Juanpa+Chef y está basada en la versión norteamericana Selena+Chef. Aún no hay fecha de estreno.

Producida en México, tendrá como protagonista al influencer y actor, Juanpa Zurita quien, de la mano de renombrados chefs, dará una muestra de sus habilidades culinarias a través de la preparación de divertidas recetas.

Acompañado de manera remota por invitados, familiares y amigos, Juanpa se adentrará en la aventura de crear platillos para sus seguidores y así dar a conocer a todos más sobre otra de sus pasiones: la cocina.

Cada emisión de Juanpa+Chef contará con recetas diferentes para quienes buscan aprender más sobre el arte de cocinar. Además, con la guía de diversos mentores, JuanPa entregará consejos y trucos para evitar desastres durante la preparación de cada platillo.

"Tendremos un Show de Cocina en HBO MAX! ¿Se acuerdan que les dije que venían sorpresas? Bueno, ¡aquí la primera! Me han visto subir la montaña más alta de México y sumergirme 25 metros sin oxígeno, pero en esta aventura me estarán acompañando en uno de los retos más difíciles que he enfrentado: COCINAR", reafirmó Zurita sobre el proyecto en sus redes sociales.