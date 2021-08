Mario Pineda exhibe a 'Pepe y Teo' por acoso sexual tras caso de 'Las Chiquirrucas'

Luego del problema que vive el grupo de influencers denominado como 'Las chiquirrucas', sus amigos, los también creadores de contenido 'Pepe y Teo' fueron señalados de igual manera.

Pepe y Teo, quienes tienen más de 800 mil seguidores en YouTuber, fueron acusados por Mario Pineda de haberle hecho bullying y acosarlo sexualmente en el pasado.

Fue a través de una transmisión en vivo en YouTube donde Mario, entre lágrimas, apareció declarando que las agresiones en su contra se dieron en el año 2017 cuando iniciaba su carrera en las redes sociales.

"En 2017 yo conocí a Pepe y Teo, me gustaba mucho el mundo de YouTube, estaba feliz con mi canal que estaba creciendo. Me sentía feliz y exitoso… los conozco porque otra amistad –se los presentó– en su momento llegué a hacer colaboración con ellos, los conozco, ellos me presentan a las Chiquirrucas fuimos a su casa. Ahí fue la primera historia de acoso que escuché –sobre acoso a otro migrante–, sólo escuchaba a Pepe riéndose y riéndose. Me sentía súper incómodo, sólo pensaba en lo asquerosa que se me hacía…", mencionó.

Además se disculpó por las cosas que llegó a decir mientras convivía con Pepe y Teo y Las Chiquirrucas.

"Pero ahí estaba yo y ahí me quedé, y de ahí tuvimos un evento y nos llevaron a dar un tour por Jalisco... en ese viaje yo tenía un mes de conocerlos o dos, el punto es que nos fuimos a Tequila, íbamos en un carrito de barril y podías ver a la gente en la calle y recuerdo que estaban Pepe y todos los demás tirándoles piropos a los hombres que veían en la calle", agregó.

En el video de 42 minutos, Mario exhibió el comportamiento de los youtubers, por lo que recibió el apoyo de algunos internautas que aseguran haber vivido experiencias similares.

"Enfrente de la audiencia empiezan a hacer una dinámica en la cual le preguntaban al público que rol era yo a base de aplausos... me acuerdo que estaba en el escenario mientras muchas, miles de personas me estaban juzgando... preguntaba: "Mario Pineda qué es, ¿Activo o pasivo?" enfrente de mamás, papás, niños... ahí me sentí asqueroso, nervioso y me sentía humillado... y lo peor de eso después de eso una dinámica era besar", puntualizó.