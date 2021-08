El regreso a clases este 30 de agosto será de forma presencial y voluntario siempre y cuando estén dadas las condiciones de cada plantel. Los servicios de agua y luz serán determinantes, anunció el subsecretario de Educación en la región Laguna de Durango, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, quien consideró que es impostergable hacerlo sobre todo por la salud mental de los alumnos así como de su formación académica.

El subsecretario explicó que con base al número de estudiantes que habrán de regresar de forma presencial bajo la anuencia de los padres de familia, se determinarán los mecanismos de atención, pues mencionó que por ejemplo en el caso de que en un salón de 40 alumnos en donde todos acepten, se deberán tomar medidas necesarias para respetar la sana distancia y otras disposiciones para evitar contagios COVID-19.

“Es voluntario, deberá el padre de familia dar su anuencia por escrito y en esa misma anuencia también que su hijo no presenta síntomas y está en cuestiones saludables. A partir de la cantidad de niños que regresen vamos ir haciendo los ajustes correspondientes para una mejor atención”, explicó Valdés Gutiérrez.

Recordó que son 1,206 escuelas de nivel básico, es decir, desde nivel preescolar hasta secundaria, ubicadas entre los 10 municipios que se atienden, los que habrán de regresar este 30 de agosto, así como 15 mil trabajadores de la educación, entre ellos 11 mil maestros y 4 mil administrativos.

El subsecretario que con el apoyo de los padres de familia, de la propia subsecretaría se ha trabajado en los planteles escolares para mejorar las condiciones.

“Habrá algunas escuelas cuando menos derivado de los robos y vandalismo no van a estar en las condiciones en las que nos fuimos y dejarlas funcionales, con los mínimos servicios básicas. Los municipios también están trabajando a marchas forzadas en algunas zonas”, dijo Valdés, quien reiteró que de no contar con los servicios esenciales como agua potable y luz, no habrá tal regreso.

Razón por la que dijo trabajará para atender las deficiencias de los planteles, “trabajar de aquí a antes del día 30 para que estén en condiciones de regresar, muchas ya están tratadas ya las apoyamos nosotros, la sociedad, las presidencias municipales, son pocas, pero sí si alguna presentan alguna deficiencia cuando al menos con estos servicios básicos no regresará el día 30 pero sí lo hará más adelante. No se pueden quedar los niños sin servicio educativo”, recalcó.

