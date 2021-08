Gerardo Fernández Noroña reaparece en evento público sin cubrebocas

Luego de informar el pasado 10 de agosto que dio negativo a COVID-19 tras pasar una cuarentena de 16 días contagiado con el virus, el diputado Gerardo Fernández Noroña reapareció este jueves en un evento público sin usar cubrebocas.

El diputado federal del Partido del Trabajo asistió al informe de actividades legislativas del senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Senado, quien le hizo una mención especial.

"Saludo de manera, muy en especial, a un hombre que ha contribuido con su tenacidad y con su fortaleza, y su capacidad para poder argumentar y debatir, al diputado Gerardo Noroña", expresó Ramírez Aguilar.

Entre aplausos de los asistentes, Fernández Noroña se levantó y agradeció el gesto del presidente del Senado.

Acompañado de legisladores, diplomáticos, dirigentes partidistas, gobernadores electos y en funciones, y representantes del Poder Judicial y de la sociedad civil, Ramírez Aguilar rindió su informe ante unos 300 invitados.

Ante críticas de su presencia en el evento público sin usar cubrebocas, el también aspirante a la presidencia de México en 2024 rechazó en redes sociales ser irresponsable: "soy inmune pues salí negativo, estaré libre del bicho por meses".

"Se deben poner cubrebocas los que estén enfermos, para no contagiar a otras personas. O en su defecto, quienes estén tratando con enfermos infectocontagiosos. Ni la vacuna evita el contagio y crees que con un trapito te proteges", agregó.

Cabe recordar que tras haber pasado una cuarentena de 16 días por haber dado positivo a coronavirus el pasado 26 de agosto, el diputado Gerardo Fernández Noroña informó el martes que ya era libre de "coví".

A través de redes sociales, el legislador del PT mostró que ya era negativo a SARS-CoV-2 y se alistaba para la sesión del periodo extraordinario en el Congreso.

"¡Negativo! Libre de coví", expresó en su cuenta de Twitter y mostró un comprobante expedido por un médico en el que se lee: "Se extiende la presente para realizar actividades con normalidad".

"Salí negativo, ardan malquerientes. Libre de coví e inmune por seis meses", escribió en otro mensaje.

"Naa. Estoy inmune y no me contagiaré nada. Abrazote", respondió a una usuaria que le dijo que aún no está inmune por seis meses y puede recontagiarse.