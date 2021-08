Disney confirma reparto del remake de 'Mi pobre angelito'

La cinta es una de las clásicas navideñas más queridas y más vistas de los últimos 20 años, por lo que Macaulay Culkin, Joe Pesci, Catherine O'Hara y Jogn Heard pusieron la vara muy alta para el nuevo equipo.

El reparto estará conformado por Archie Yates, conocido por interpretar a Yorki en Jojo Rabbit, además de Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki y Chris Parnell.

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on @DisneyPlus starring Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. pic.twitter.com/h9MijHB0m8