Serie de Marvel 'What if?' causa revuelo en redes sociales

La serie What if?, la nueva apuesta animada de Marvel, está causando sensación en redes sociales luego de la salida del primer capítulo llamado Capitana Carter.

Dicho proyecto, explora momentos clave del universo Marvel y plantea situaciones alternativas sobre algunos de los personajes más importantes de su legado.

Jeffrey Wright interpreta al “Vigilante”, quien narra la serie que hasta ahora ha generado muy buenos comentarios de la crítica y los fanáticos.

"Un soplo de aire fresco para los fans acérrimos de Marvel, que logra ofrecerles exactamente lo que quieren y además, algunas sorpresas", opinó Tyler Hersko de IndieWire.

Por su parte, el crítico Brian Lowry de CNN de igual manera alabó este nuevo trabajo del Universo Marvel.

"Trae infinitas posibilidades al multiverso Marvel. Spider-Man: Into the Spider-Verse ofreció una degustación lo que sus innovadoras técnicas de animación pueden hacer con este material y 'What If' parece haber pillado el mensaje"

El episodio, Capitana Carter, alborotó a los fans al máximo. En 1943, Steve Rogers se convirtió en el supersoldado que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial y traería la paz, pero qué pasaría si la historia se altera.

En otro universo, una decisión peculiar hace un tremendo cambio de planes. La agente, Peggy Carter, vigila el proceso de inyección del suero del supersoldado, entonces un agente enemigo ataca a Rogers. Ella salva el día, sin embargo, la operación queda en peligro.

Al no encontrar un candidato viable que se aplique el suero, Carter toma las riendas. Se lo aplican y en cuestión de segundos se vuelve una superhumana.

Cada semana, Disney + estrenará una emisión. Las siguientes son: T´Challa Star Lord, Loki invade la Tierra, Doctor Strange Supremo, Party Thor, Killmonger Vs. Tony Stark, Marvel Zombies, Gamora

Vs. Tony Stark y Ultron Infinito.