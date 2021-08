Por definirse, municipio de La Laguna que visitará AMLO este domingo

mabesa

Hoy, 11:33 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

No importa el municipio que escoja para dar un empuje al sistema de agua potable más sana y se establezcan los principios para manejarla, evitar se siga privatizando la poca que existe, ya que los mantos freáticos no se retroalimentan. Existirán algunos que no estén de acuerdo (es respetable su opinión), lo mismo las personas que lo detestan (cada uno tiene sus razones) y gritan fuerte

replyresponder thumb_up 0 thumb_down 1