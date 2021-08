Sherlyn Sánchez gana 'La Voz México' 2021 junto a Edith Márquez

"Arriba Los Mochis Sinaloa, Guaymas Sonora y el equipo de Edith Márquez”, dijo Sherlyn Sánchez, la joven de tan sólo 16 años que ganó "La Voz" 2021.

La competencia de canto que inició el 1 de junio culminó con la interpretación de "El toro relajado" de Selena Quintanilla, tema que le permitió demostrar su talento como cantante de música regional mexicana.

En sus redes sociales la joven agradeció a su coach Edith Márquez quien le dio la oportunidad de entrar al concurso y la guió durante 'las batallas' con los demás competidores. La jurado se caracterizó por ser una de las más estrictas durante esta temporada en la que también participaron Miguel Bosé, Jesús Navarro y María José.

"Me emociona mucho tu vida, tu carrera, tu voz todo lo que has venido haciendo. Creo que hay una conexión muy fuerte, aunque yo empecé más chiquita, pero la interpretación que nos acaba de regalar no tiene nombre", dijo Edith Márquez después de su presentación.

Márquez llegó a la final con dos representantes, además de Sherlyn, Azucena, con quienes cantó su tema "Déjemoslo así". Mientras que María José llevó a Arturo de la Fuente y Ale Soto; Miguel Bosé a Kike Aristeo y Vida y finalmente Jesús Navarro compitió con Sumiko y Arantza.

Antes de audicionar, la joven ya había dado sus primeros pasos en su natal Sonora, donde grabó varios videos de forma independiente, mismos que subía a su canal de YouTube donde tiene 850 suscriptores.

La primera vez que cantó en el escenario de "La voz" también lo hizo representando a una mujer del regional, Jenny Rivera, con su tema "Culpable o inocente".