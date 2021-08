VOZ DEL DIHABLO

¿Qué hay, mis rockers? La novedad por estos días fue una canción nueva de Guns N’Roses... ¿Neta? ¿Le importa a alguien? Yo creo ni a sus viejos fans, quienes seguramente ya recibieron su segunda dosis de la famosa vacuna anticovid.

Bueno, pues con esto de las redes sociales, escuchas de todo, hasta lo que no quieres escuchar y por una u otra razón sí me la chuté. ¿Comentarios? Nada en particular, ni siquiera queda claro cuál es la intención del grupo al sacar un nuevo single en medio de años de nada. ¿Canta Axl aún?

GN’R tenía (tiene), no sé, gira pendiente por México, unas tres o cuatro fechas que no están claras aún, si el promotor es de fiar, si en realidad se van a hacer. Una de esas paradas en territorio nacional es en Mérida, y tenemos que recordar que ya en años anteriores Deep Purple canceló un concierto por falta de quórum, ¡Háganme el favor! Tremenda bandota en casa para que tengan que cancelar. ¡Y qué voz la de Ian Gillan! No se le puede exigir como antaño, es obvio, pero el timbre es único e inalcanzable.

Esas vibras tenebrosas que nos recuerdan a un pasado majestuoso, tétrico; un verdadero embrujo. El abuelo Gillan se mueve poco, pero transmite en grande.

Y el acompañamiento, de lujo. Steve Morse en la guitarra; Ian Paice en la batería; Roger Glover, bajo; y Don Airey, teclados, nada que reprochar.

Por aquellos días, el “profundo morado” se hizo acompañar por In Flames para abrir sus fechas en México; para cualquiera, la combinación está rara, pero para el Dihablo es una cosa mágica - musical - orgásmica.

Volvamos al punto, una banda legendaria como Deep Purple no se pudo presentar en 2018 en Mérida porque simplemente no hubo ante quién. ¿Podrá Guns superar todos los obstáculos (pandemia incluida) con una promotora que no queda claro cuál es?Permítame dudar.

De ahí nos pasamos a Monterrey, donde ahorita ni siquiera se puede ir a comer a un restaurante con total comodidad y apertura; el panorama se complica.

¿Qué tiene Guns N’ Roses que ofrecer a estas alturas del partido? No sé, creo que está casi tan muerto como el grunge, por mencionar algo muy noventero y viejo.

Voces buenas y de antaño aún existen, poco a poco se van yendo, pero aún podemos disfrutarlas.

De los “gansos rosas” ya veremos si eran de verdad en esta ocasión o algo sale “mal”. La vez que los vi, allá por 2011, fue para disfrutarlos 20 años después. En territorio estadounidense, ya no se arriesgaron a quedar mal con el horario.

Este fin de semana, en la Comarca, regresa la leyenda de Luzbel (del “Greñas” y el buen Mike) y un día después, Anabantha hará las delicias para todos los góticos de La Laguna.

Ambos eventos son en escenarios distintos, en sectores distantes entre sí, en la misma ciudad, pero si aspiramos a ser metrópoli, seguramente cumpliremos con el aforo mínimo para cualquiera de estos dos conciertos. Dios nos bendiga a todos, el Dihablo anda ocupado en otros menesteres.

