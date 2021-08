Guillermo Almada espera duelo difícil frente a Orlando

Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, está consciente que tendrán un duelo difícil este día en la Leagues Cup ante el Orlando City, pero advirtió que de la misma manera, será para el conjunto norteamericano.

"Es un equipo complicado y bien dirigido, con buenos resultados en la MLS, pero esperamos un partido positivo, que las cosas sigan mejorando y encararlo con mucha confianza, está en nosotros el salir bien", dijo ayer tras la ligera práctica sostenida en Florida.

Destacó que el roce internacional que tendrán debido a esta justa, brinda otro tipo de jerarquías, además que aporta un crecimiento en la parte deportiva, individual y colectiva.

"Estamos dentro de la competencia, debido a lo realizado el torneo anterior, esto le ayudará al plantel a madurar, pero Orlando tendrá las mismas ambiciones" indicando que la juventud en su equipo, lo contrarrestará con el accionar colectivo, al ser una competencia importante.

Aceptó que tuvieron un viaje cansado desde la Comarca Lagunera de varias horas, pero si tienen aspiraciones de trascender, deberán sobreponerse a cualquier dificultad, en cuanto al clima y otra situación que tendrán que saber resolver.

"Las excusas deportivas que uno pueda tener, deben ser suplantadas por nuestras ganas y deseos. Vamos a presentar lo mejor que tengamos a disposición, con alguna rotación en una ó más posiciones para evitar el cansancio", indicó.

Pero también destacó que la misión no será fácil, ya que tienen enfrente un obstáculo duro como lo es el Orlando City, que está desarrollando un futbol atractivo, pero tiene muchas esperanzas de lo que puedan hacer.

"En lo mental estamos bien, (jugadores) están motivados, sobre todo por ser un torneo internacional, tuvimos proceso de 4 ó 5 días para preparar el partido, con algunas variantes para tener un equipo fresco".

LAJUD SERÁ TITULAR

Gibrán Lajud será hoy el portero titular de los Guerreros. El mismo arquero indicó que arrancará el duelo del torneo internacional, por lo que buscará aprovechar la oportunidad.

"Me siento confiado y preparado, desde que llegué me he preparado para cuando llegara este momento", indicó el nacido hace 27 años en la capital del país.

"Será un gran día, al final estamos aquí porque el futbol es nuestra pasión, somos parte de esto, de poder competir y disfrutar el partido, esperamos ganar y avanzar a la siguiente ronda" complementó.

Confesó que ha sido un año complicado, ya que a pesar de trabajar y mantenerse a disposición del técnico, tuvo una lesión el torneo pasado que le impedía estar al cien por ciento, pero la operación y recuperación fue por buen camino, por lo que ya está listo y no desaprovechará la oportunidad.

"Será un partido muy interesante, nos enfrentaremos dos grandes equipos, cada quien defendiendo su ideología y sistema de juego, pero lo importante es trascender en el plano internacional", expresó.

Indicó que es grato reencontrarse a lo largo de la carrera futbolística con técnicos y compañeros. El estratega del Orlando City es el colombiano Oscar Pareja, quien lo dirigió en Tijuana con los Xolos.

Y del sistema de competencia destacó: "Sabemos que son formatos diferentes a lo que estamos acostumbrados de ida y vuelta, este es de 90 minutos, es de matar o morir, pero es interesante venir a jugar este tipo de torneos, porque la rivalidad crece entre Estados Unidos y México, así como de aficionados de la MLS y Liga MX".

Lo que también aseguró Lajud, es que deben salir a proponer el partido, ya que Santos siempre quiere imponer condiciones en cualquier cancha, esperando ser dinámicos, además de generar opciones de gol, por lo que no será nada diferente a lo que practican en el Apertura 2021.

"Hay que dejar la vida, me siento contento, llegué hace un año y día con día me preparo para recibir la oportunidad. Es una gran pelea por el puesto, pero eso genera una competencia deportiva, nos hace crecer y estar en nuestro mejor momento".

'ESTAMOS MENTALIZADOS'

El colombiano Juan Otero dejó en claro que está contento por jugar en una vitrina internacional como lo es la Leagues Cup, ya que es una oportunidad muy grande para ellos el poder mostrarse.

"Es la primera vez que la juego, por lo que destaca la unión de Santos, ya que somos una familia. Enfrentáramos un gran equipo que juega bien y tiene jugadores de respeto como Nani, pero nosotros jugaremos como siempre los partidos, arriesgando y trataremos de disfrutarlo", dejó en claro.

Confesó que tuvieron una pretemporada corta, pero cuentan con un gran equipo, compañeros que cuando entran a la cancha lo hacen bien, por lo que físicamente se encuentran muy aptos.

"Ya quiero jugar ese partido, estamos mentalizados y concentrados, sabemos que Orlando es un gran equipo, pero al ser un torneo internacional daremos lo mejor para ganarlo".

Para finalizar, destacó que si hay público en la tribuna, eso los pone contentos, ya que el futbol se siente mucho más. "Estamos concentrados y no prestamos tanta atención, pero así se siente más".

4 PARTIDOS disputará Santos Laguna en un lapso de 12 días: Tigres, Orlando, Chivas y Atlas.