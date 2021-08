'A mí no me han hablado', señala Miroslava Sánchez sobre Pacto de Unidad

La diputada federal Miroslava Sánchez Galván declaró que si hubiera intenciones reales de hacer un Pacto de Unidad para fortalecer a Morena en Coahuila con miras al proceso electoral de 2023 "me hubieran invitado, es una convocatoria de unidad nada más para unos sí y para otros no, a mí no me han hablado y todos ellos conocen mi número de teléfono".

Las declaraciones se dan luego de la reunión que tuvieron antier en Torreón los diputados federales Luis Fernando Salazar Fernández, José Ángel Pérez Hernández y Francisco Javier Borrego Adame además del senador Armando Guadiana Tijerina. También asistió la diputada local Teresa de Jesús Meraz, el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, y el excandidato por el Distrito 05, Antonio Attolini Murra. Todos anunciaron un frente común de cara a las elecciones en las que se renovará la gubernatura de esta entidad. Sin embargo, Sánchez Galván expresó que "una de las cosas que vale la pena comentar es que yo soy diputada federal, fui presidenta del Comité estatal, tengo un trabajo de territorio respetable y por lo tanto, yo esperaría una llamada telefónica, mínimo, lo cual no ha habido. Para mí es muy importante la congruencia, yo quiero ver congruencia", señaló. La legisladora comentó que es fundadora del partido y ellos no, además aseguró que la mayoría de las personas que asistieron antier no están afiliadas al Movimiento de Regeneración Nacional. "Y no porque no los hayamos querido afiliar, sino porque no se quisieron afiliar en su momento. Son aspirantes a la gubernatura nada más, así los considero yo, la mayoría no están afiliados pero sí quieren tener el poder y el control del partido y sobre todo las candidaturas. Yo pienso que en Morena las formas son fondo y que las cosas se tienen que hacer bien, nada más. Yo no los estoy viendo hacer bien las cosas, a lo mejor así se hace en los partidos de donde ellos provienen, pero en Morena no", concluyó. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste