Lajud estará en la portería de Santos Laguna ante el Orlando City

Los Guerreros tendrán a Gibrán Lajud mañana bajo los tres palos, en el duelo que sostendrán ante el Orlando City, dentro de la edición 2021 de la Leagues Cup.

El mismo cancerbero, en conferencia de prensa virtual desde Florida, indicó que será el arquero titular en el torneo internacional, por lo que buscará aprovechar la oportunidad.

"Me siento confiado y preparado, desde que llegué me he preparado para cuando llegara este momento" indicó el nacido hace 27 años en la capital del país, pero con descendencia libanesa "Será un gran día, al final estamos aquí porque el futbol es nuestra pasión, somos parte de esto, de poder competir y disfrutar el partido, esperamos ganar y avanzar a la siguiente ronda".

Confesó que ha sido un año complicado, ya que a pesar de trabajar y mantenerse a disposición del técnico, tuvo una lesión el torneo pasado que le impedía estar al cien por ciento, pero la operación y recuperación fue por buen camino, por lo que ya está listo y no desaprovechará la oportunidad.

Más información mañana en la edición impresa