Autoridades no han dado con el animal que mata cabras en Lerdo

La Dirección de Protección Civil de Lerdo recibió reportes sobre un animal, posiblemente un felino, que fue visto cerca de cabras pastoreando. No obstante el propio personal de Protección Civil argumenta que hay cabras que han presentado heridas con orificios que no sangran y que no corresponden a los ataques de este tipo de animales.

María Isabel Macías, coordinadora de Protección Civil en Lerdo, dijo que han recibido reportes que habrán de ser analizados de forma conjunta con la Dirección de Desarrollo Rural. "Recibimos un reporte a través del C4 en donde una persona indica que mientras andaba pastoreando sus chivas un animal muy grande -más grande que un perro- merodeaba por ahí, en Los Ángeles y que parecía como un tigre o un gato montés", dijo Macías Sifuentes. Comentó la autoridad que el dueño de las chivas dijo que era un animal grande y que sus perros ayudaron ahuyentarlo. "Comentábamos que aquí en la zona hay animales como los llamados leones de la Sierra pero no podríamos afirmar que haya bajado alguno", dijo. Mencionó que la zona donde vieron a este animal hay muchos sembradíos mientras que en los primeros ataques contra cabras que se tuvieron es en zona despoblada. Dijo que estos reportes se han pasado a Desarrollo Rural puesto ya que habido animales moribundos heridos para que se pueden hacer los estudios. "Lo que pasa es que algunos han tenido heridas que no presentan un sagrado y que pensamos que tienen forma de colmillos porque son perforaciones que parecieran cauterizadas por la ausencia de sangrado mientras que en otros casos si parecen desgarres y sangrado en las cabras atracadas", acotó. A principios del mes la dirección de Protección Civil atendió un reporte de ciudadanos que manifestaron la muerte de 43 cabras por causas, hasta el momento, desconocidas y que afecta directamente al patrimonio familiar. El suceso se presentó en dos terrenos cercanos al sur de la autopista a Durango, a un costado de la Planta Tratadora de Aguas Negras, en el Municipio de Lerdo, aledaños a comunidad de San Gerardo. Durante el mes de junio se reportó un acontecimiento similar en la Villa de Nazareno. Son más de 70 cabras que han sido atacadas por un animal no identificado por el momento pues no las consume en la mayoría de los casos, solo las mata.