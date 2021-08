Yo no competí: Ana Guevara sobre 'fracaso' de México en Tokio 2020

Luego de las múltiples críticas que recibió Ana Gabriela Guevara, actual presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), ella respondió.

"No competí yo. No puedo garantizar metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que, de haber sido medallas, no hubieran sido las 10, hubiéramos rebasado los 10 metales, pero el pronóstico no tiene palabra", comentó.

Además, la exatleta destacó las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que en estas competencias deportivas no todo se trata de conseguir medallas.

Aplaudió el reconocimiento a los atletas que quedaron en cuarto lugar y destacó los posibles apoyos que podrían recibir en el futuro.