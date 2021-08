AMLO dice que no le corresponde investigar si tuit exhibido en la mañanera es falso

El pasado 5 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su mañanera un supuesto mensaje de Twitter atribuido a Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el titular del Ejecutivo aseguró que no le corresponde a él investigar si el tuit es falso o no.

Luego de que Reyes Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral, dijo que el mensaje que se le atribuye fue montado, el presidente López Obrador dijo que no le corresponde a él investigar si es falso o no.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador acusó que la doctrina de los conservadores es la hipocresía porque tiran la piedra y esconden la mano: "o sea (dicen) yo no fui, yo no fui".

-"¿Es cierto que (el tuit) era falso no era falso? ¿Ya investigaron si era falso o no era?", se le preguntó.

-"Eso no me corresponde a mí, yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas, la doctrina del conservador es la hipocresía. Eso una vez me lo comentó Carlos Monsiváis, el finado Carlos Monsiváis. Dice. 'la verdadera doctrina de conservadurismo es la hipocresía', entonces tiran la piedra y esconden la mano. O sea, 'yo no fui, yo no fui'. Los distingue la hipocresía", respondió.

"Pueden ir a misa los domingos y darse golpes de pecho y confesar, comulgan, y salen a mentir y a robar, y vuelven el domingo a confesar y a comulgar para dejar el marcador otra vez en cero y volver", agregó el Presidente.

-"Pero sí debería de decir si es falso (el tuit)", se le cuestionó otra vez.

-"Ah no, no, son capaces de eso y más. El pensamiento conservador, es muy autoritario y muy hipócrita; son, que quede claro, clasistas, son racistas, discriminen y muy corruptos. Su dios verdadero es el dinero", contestó.

El pasado 5 de agosto, el presidente López Obrador difundió en su mañanera el supuesto mensaje en Twitter, del 5 de octubre de 2020, en el que supuestamente Reyes Rodríguez Mondragón escribió: "Ojalá ya se muera ese viejo culero de Palacio Nacional".

Tras esto, el magistrado electoral afirmó que no insultó al Presidente y que se trató de un montaje para desacreditar su labor en el TEPJF y a su persona.

Reyes Rodríguez también puntualizó que tiene un profundo respeto por la persona y la investidura del Presidente de la República.