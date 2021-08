Quien no corra no va a jugar: Miguel Herrera tras derrota de Tigres ante Seattle Sounders

Miguel Herrera se ve molesto. Ahora no pone excusas, acepta la derrota, pero lo que no acepta es que no hay intensidad en la cancha.

"Estamos dejando de hacer cosas, de luchar, correr y ellos no paran, hacen su trabajo, aprovechan errores nos apretaron y si no hay intensidad, jugaré con los que sean intensos. Ellos pusieron a Tigres en lo alto y ellos deben de mantenerlo así. Un equipo con mayor intensidad es el que nos pasa por arriba". 61'⏱️ | SEA 1⃣ - 0⃣ TIG Centro buscando a @Diego_Reyes13 que no puede rematar con comodidad.#SiempreContigo #EstoEsTigres pic.twitter.com/lNFZBAnbBa — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 11, 2021 Las ausencias no son pretexto: "El equipo está diseñado para tener muchos jugadores, sólo dos jóvenes en la cancha, estaba Ávalos y Ayala, el equipo debió mantener y hacer un mejor partido, mejor orden, debemos de ser más cerrados, más concretos. Hay que priorizar el esfuerzo, no lo estamos haciendo parejo". 66'⏱️ | SEA 2⃣ - 0⃣ TIG Remate de Charli que se va desviado.#SiempreContigo #EstoEsTigres pic.twitter.com/jUr148ouTZ — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) August 11, 2021 Se asume como el máximo responsable: "Soy el que trajeron para que las cosas funcionen, la responsabilidad es mía y vamos a trabajar para que esto salga adelante… Nos queda la Liga, tenemos tiempo para corregir situaciones malas que veo en el equipo, eso de pararnos y hacer esfuerzo, no lo voy a permitir, después de que me mostraron contra Santos, con diez hombres, lo que pueden hacer, pues es claro, quien no corra no va a jugar". Pero al final reiteró: "Ojalá que estos torneos mejoren, jugamos con todo en contra, a solo un juego, con un árbitro que no quiere que ganen los mexicanos, porque este panameño siempre trae algo contra nosotros. Espero ver a estos equipos de la MLS, jugando en campos mexicanos".