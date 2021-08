CASCO, CÁSCARA Y CASQUILLO

Cuando te subes a una motocicleta requieres de mucho valor porque fácilmente te puedes caer y partirte la crisma; precisamente para reducir el riesgo de que te rompas eso, que es la cabeza, te proteges con un casco. Bueno, al menos eso es lo que se supone que debes hacer y mucha gente lo hace, pero otros se brincan esa disposición y terminan como un sapito embarrado en el pavimento.

También los soldados se protegen la chompa conun casco de metal que detiene el impacto de las balas, claro, hasta cierto calibre. Lo que quiero decir es que la palabra casco tiene muchas acepciones o significados: el casco puede ser ese protector de la cabeza o puede ser la cabeza misma a la que en ciertas circunstancias se le llama también casco.

Cuando éramos pequeños nos mandaban a comprar unos refrescos y que no se te fueran a olvidar los cascos, es decir, las botellas vacías. En las épocas remotas no existían los envases desechables que son no retornables, o sea que los usas y los tiras porque ya no sirven para nada.. . bueno, a menos de que se reciclen. Ahora, precisamente para ello, están volviendo a usarse cada vez más los "cascos" retornables.

Casco se le llama también a la base del barco o la base del avión, así como también a la casa principal de una hacienda. Decíamos que el casco es la cabeza misma y a la persona que no piensa mucho las cosas y se mete con todo mundo, se dice que es de«cascos ligeros». O bien, a cualquiera que se le diga que tiene "la cabeza hueca", se le pone el adjetivo de casquivano o casquivana.

Sobre la misma idea se le llama casco al cráneo, o sea a la cabeza pero sin carne, al puro hueso, y a los muchachos que se cortan el pelo como si llevaran un casco de pelo se dice que se "pelaron de casquete".

Un casquillo es un casco pequeño como el que contiene una bala que al dispararse deja como rastro precisamente al.... [Más a la página 4]