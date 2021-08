Piden más autobuses en circulación

La Subdirección de Transporte en La Laguna solicitó a los líderes sindicales de las diferentes rutas incrementar el número de unidades, sobre todo en horas pico, a fin de evitar que se sobrepase el cupo establecido, del 75 por ciento, en el nuevo decreto del Gobierno del Estado para contener los contagios de COVID-19.

Roberto Handam, subdirector de Transporte, informó que se han detectado rutas con mayor número de pasajeros, en especial las unidades que circulan por el bulevar Miguel Alemán o el periférico. "El tema de los camiones, estamos hablando con los líderes de los sindicatos, el tema es por las mañanas que se llenan los camiones, estamos pidiendo a los líderes que haya un poco de frecuencia en los autobuses sobre todo en las horas pico más que nada, para que puedan reducir la capacidad", explicó.

En ese sentido, recordó que dentro de las medidas que se establecieron con el cambio de semáforo de riesgo epidemiológico de amarillo a naranja, además de la capacidad al 75 por ciento, es que los operadores deberán portar su cubrebocas y proporcionar a los usuarios gel antibacterial al abordar la unidad. Aclaró que será decisión del chofer el subir o no a los pasajeros que no porten su cubrebocas.

La misma medida se aplica para los choferes de taxi, quienes deberán portar en todo momento su cubrebocas. Además, deberán suprimir el asiento delantero por cuestiones de sana distancia.

Dijo que si bien no hay un operativo especial, los inspectores en su labor matutina y nocturna se han encargado de exhortar a los operadores tanto de rutas urbanas como de taxis, a que cumplan con las nuevas medidas. De momento no se aplicarán multas. En ese sentido, dijo que ya fueron comunicados los representantes de cada línea de las nuevas disposiciones gubernamentales para tratar de contener los contagios.

"Estamos trabajando, estamos apercibiendo a todos los operadores que no usan el cubrebocas, parando y haciendo la invitación a que lo use, si no, vamos a tener que restringir el uso de la unidad", advirtió el funcionario.