No contemplan cierre de actividades

El secretario de Gobierno del estado de Durango, Héctor Flores Ávalos, aseguró que ante el incremento de casos de COVID-19 en la entidad se reforzarán medidas de prevención pero no se contempla el cierre de actividades económicas.

"Hemos tenido un problema en cuanto al semáforo naranja, afortunadamente los días pasados se ha venido presentando una reducción y en lo personal yo recibo la instrucción de mantener un diálogo con todos los presidentes municipales y traemos un recorrido por varias comunidades y municipios para ir reforzando estas medidas de seguridad para poder informarle la ciudadanía qué es lo que está sucediendo", declaró.

Aseguró que en el Gobierno de Durango se considera que en este momento el cierre de las actividades económicas no es una opción, por lo que buscan reforzar esta parte de la información con la ciudadanía para que la ciudadanía tome decisiones.

También mencionó que no se contempla aplicar por parte del Gobierno del Estado sanciones por no usar el cubrebocas aunque en existe un decreto que lo contempla porque eso corresponde a los municipios principalmente en cuanto a la inspección de los negocios. "No es tanto una sanción aplicable a la persona que no use el cubrebocas sino al responsable de un establecimiento que permite que haya personas sin usarlo o sin acatar este tipo de medidas, por supuesto que estamos reforzando este tipo de temas", indicó el funcionario.

Comentó que por parte del Gobierno del Estado hay un respaldo en los temas relacionados con Protección Civil, Seguridad Pública y Transporte hacia los municipios.

No obstante enfatizó que cada municipio debe hacerse cargo de la inspección y verificación de los diferentes lugares y establecimientos así como de los espacios públicos. Reconoció que la economía ha sido ya muy golpeada como consecuencia de la pandemia.

Precauciones

