Raúl Sandoval se convierte en 'Guererro' con reality de Televisa

El cantante y actor Raúl Sandoval creció en un familia bastante competitiva, sin embargo, nunca imaginó que formaría parte de un proyecto de alto rendimiento como lo es Guerreros 2021.

El egresado de la primera generación de La Academia habló con El Siglo de Torreón sobre su trabajo en dicha emisión de Televisa, que se ha vuelto un reto del que poco a poco ha salido bien librado.

"Ya me dicen el Guerrero del Tepeyac", dijo entre risas y agregó que ha tenido triunfos y derrotas en el reality, mismo que le permitió darse cuenta de que es un hombre fuerte e inteligente, pese a sus limitaciones física como la edad y su estatura en relación con los demás compositores.

"Yo no me dedicaba tanto al alto rendimiento ni a explotar en demasía mis capacidades físicas. Cuando me invitaron al casting realicé varias pruebas de fuerza o velocidad y tuve buenas marcas. Cuando las realizaba yo veía a muchos atletas y me preguntaba '¿Qué estoy haciendo aquí?', pero cada vez que lograba una prueba, me daba cuenta de que estaba y sigo haciendo lo correcto".

En la emisión, Sandoval forma parte del equipo de Cobras. Al respecto comentó que tiene la camiseta bien puesta.

"Todos los días salimos a entregarlo todo, a darle con todo a nuestras máximas posibilidades. He tenido que romper miedos como el temor que me dan las alturas. Me siento agradecido y bendecido de formar parte de este equipo".

Sandoval mencionó que se le hace formidable que hace casi 20 años debutó gracias a un reality show musical y ahora se encuentra en otro totalmente diferente.

"Cuando me estaba comiendo las uvas en Año Nuevo me propuse enfrentar mis miedos y aceptar todo lo que Dios me pusiera en el camino, y esto es algo de lo que me puso, al igual que Las estrellas bailan en Hoy; me siento feliz por todo lo que me ha pasado este año".

En cuanto a las medidas sanitarias para evitar la propagación de COVID-19, Raúl mencionó que se cuidan bastante.

"No nos quitamos los cubrebocas hasta que hacemos las pruebas, pero cuando eso ocurre estamos alejados de todos con distancias considerables. Cada semana nos hacen pruebas y en lo personal los que participamos prácticamente no salimos".

En cuanto a la música, el cantante compartió que en breve lanzará un tema junto a Bronco.

"Estoy por estrenar una rola con el grupo, es una melodía bien bonita y además estoy por firmar con una disquera; estamos en pláticas y también les adelanto que viene un proyecto nuevo de televisión".

Sobre las fricciones que ha tenido con Daniel Bisogno, Raúl comentó que prefiere no ahondar en el tema porque "los medios se van por el punto más rojo de la situación".

"Entre tantas cosas desafortunadas que hace -Daniel-, hizo otra, ya que realizó un comentario feo a mi persona y a mi familia. Nuestra amistad terminó porque hubo otra falta de respeto que tuvo hacia mí, nunca se disculpó y ahí se quedó.

"Los medios se enfocaron en la falta de respeto y no les interesó todo lo demás. A mí no me gusta andar en chismes, ustedes saben que no soy de andar envuelto en polémicas. Yo no me engancho con esos errores que de repente comete la gente", puntualizó.