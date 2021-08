Los Algodoneros del Unión Laguna caen por paliza y buscarán hoy evitar la barrida ante los Mariachis de Guadalajara

Cuerpo

Hoy, 7:26 am

publicado por: Cuerpo Perez

Jajaja jajaja jajaja jajaja jajaja che arguijo! Igual de mediocre que el equipo! El mejor perdedor! Pues es el peor perdedor el equipo! No engañes a la gente! No ves las palizas? Pasamos en un sistema mediocre, sin chance pq el equipo no es competencia! Es una cantina el estadío! Y gracias autoridades por dejar que se propague el Covid! Valen mier.coles! Che gente ignorante!

replyresponder thumb_up 2 thumb_down 0