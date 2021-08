El resultado es positivo, dice Ana Guevara

ace unas semanas, después de que Alejandra Valencia y Luis Álvarez ganaran la primera presea de México en los Juegos Olímpicos de Tokio, Ana Gabriela Guevara confió en implantar una nueva marca y sumar -por lo menos- 10 medallas.

Hoy, tras solo tener cuatro, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se retracta y afirma que no puede prometer metales, porque ella no es quien compite.

"El pronóstico de las 10 medallas no se concretó, pero los chicos participaron en Juegos Olímpicos y me parece que el resultado es positivo, el desempeño de la delegación deja bastante buen sabor de boca", asegura.

"No competí yo y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo, pero fueron muchos cuartos lugares que -de haber sido medallas- no solamente hubiéramos llegado a las 10, pero el pronóstico no tiene palabra".

Además, la exvelocista recuerda que "las circunstancias de cómo se llegó, cómo se desarrolló Tokio... Lamentablemente, los metales no llegaron por circunstancias diversas".

POBRE COSECHA DE PRESEAS

En los Juegos de Tokio la delegación mexicana ganó apenas cuatro medallas de bronce, para quedar en el puesto 84 del medallero.

En Río 2016, México tampoco ganó oros, pero se llevó tres platas y dos bronces para terminar en el puesto 61, mientras que en Londres 2012 el equipo mexicano se situó en el lugar 38 tras ganar una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

En la justa de Beijing 2008, México solo ganó cuatro preseas, dos de oro y dos de bronce, lo que terminó en el sitio 36 del medallero.