Hay descontento en Rayados por seleccionados lesionados

De cara al duelo semifinal contra Cruz Azul por la Liga de Campeones de la Concacaf, Javier Aguirre, técnico de Monterrey, dejó entrever que la directiva de los Rayados no está muy contenta con la dirección de selecciones nacionales por la lesión de Erick Aguirre.

El jugador que fue a los Juegos Olímpicos, estará fuera por seis semanas, aproximadamente, ya que la lesión que lo dejó fuera de casi todos los olímpicos, es más grave de lo pensado.

"Desafortunadamente algunos jugadores volvieron lesionados. Lo de Erick parecía que ya podría estar, hasta para jugar por la medalla de bronce, pero no y se habla a cuatro a seis semanas… Héctor (Moreno) estará fuera un rato más. Así es esto, pero siempre apoyamos a las selecciones nacionales".

"Mas, no están muy contentos en el equipo regio. El club dará un comunicado sobre el sentir de la institución en el caso de Erick, y me uno a ello. Hablé con el jugador. El chico esperaba ver otra imagen en la resonancia, y ahora está abatido, pero está joven, le expliqué que hay cosas que se salen de nuestro control. No sé más datos y la verdad no quisiera saberlos. Le dije: ‘Ve tu medalla, disfrútala pero ya concéntrate en Monterrey’ y cuando regrese que lo haga concentrado, el club hizo una buena inversión y lo recibiremos con los brazos abiertos".

Además de las bajas de Aguirre y Moreno, tampoco estará Joel Campbell, por haber jugado con León esta edición de la Concachampions, "pero pondremos un equipo competitivo. Duván (Vergara) podría estar. Es una semifinal al mejor de 180 minutos. Estamos lastimados en cuestión de bajas, pero no es pretexto. Ellos (Cruz Azul) están completos, ya volvió Pol Fernández, la serie se definirá en el estadio Azteca, serán dos duelos muy interesantes de ver".

Pondrá el mejor cuadro posible "por lo que vi en estos dos entrenamientos. A veces para Juan no es el mejor y Pedro opina diferente… Para mí, será el mejor cuadro que pueda meter. Entrarán los más efectivos no los más populares".

Finalmente, atajó las críticas que se han dado por la designación de Vincent Janssen como tirador de penaltis, el neerlandés falló un pena máxima el fin de semana pasada ante Mazatlán, lo que ocasionó que los regios sólo empataran ese juego.

"Cada semana decido quién tira los penaltis. Yo decidí que tirara Janssen. Al término de casa semana decido. ¿En qué me baso? en lo que veo en los entrenamientos. En la Fecha 1 y 2, Janssen hubiera sido el designado. En este juego Rogelio (Funes Mori) llegó, no iba a iniciar, pero decidí que lo tirara Vincent Janssen. Para mañana no sé quién lo va a tirar, lo decidiré al rato".