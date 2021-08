¿Qué de malo tiene?: Lalo Mora sobre acusaciones de 'tocamientos indebidos'

Luego de que Lalo Mora fuera señalado por besar a sus fans después de un concierto y ser visto haciéndoles 'tocamientos indebidos', el músico de 74 años de edad habló al respecto.

Diosito, no permitas que me convierta en un viejo cochino como Lalo Mora pic.twitter.com/u7jEbCXj0i — El Rena (@RenaSuspendido) July 18, 2021

En una atención a medios donde se encontraba 'Hoy Día', el músico reveló que las mujeres siempre le van a gustar y cuestionó lo malo que hay en sus acciones junto a sus fans.

"Lo que pasa es que soy hombre y me gustan las damas, pero a morir, siempre me han gustado, si no no hubieran nacido mis niñas, a todos nos gustan las damas y qué haremos que darles un besito y qué de malo tiene", cuestionó ante los medios.

Los periodistas aclararon que la situación que se volvió viral fue consensuada por parte de las chicas, pero en la actualidad se puede tratar de un 'abuso de poder'.

"Delimitar lo que es correcto y no correcto", señalaron en el programa.