Militantes anuncian Pacto de Unidad para fortalecer a Morena en Coahuila rumbo a 2023

Militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron este martes un Pacto de Unidad para fortalecer al partido político en Coahuila con miras al proceso electoral de 2023, en el que se renovará la gubernatura de esta entidad. Aseguran que a futuro van a respetar los procesos internos para la selección de candidaturas pues de lo contrario, y “cada quien por su lado, no les vamos a ganar”.

Se reunieron los diputados federales Luis Fernando Salazar Fernández, José Ángel Pérez Hernández y Francisco Javier Borrego Adame además del senador Armando Guadiana Tijerina. También asistió la diputada local Teresa de Jesús Meraz, el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez y el excandidato por el Distrito 05, Antonio Attolini Murra.

En rueda de prensa celebrada en Torreón, destacaron la necesidad de unidad de Morena, de la gente de izquierda, de partidos políticos allegados al movimiento y todas aquellas personas que quieran luchar por la Cuarta Transformación.

“Aquí lo vital es que claro, la gente que tiene el poder actual en el estado de Coahuila, va a tratar de que nos dividamos pero eso es lo que vamos a evitar o tratar de evitar y lo vamos a lograr, la unidad efectiva, no solamente de dientes para afuera o escrita en un papel. Que la persona que defina de acuerdo a convocatoria y al método que vayan a seleccionar, estar de acuerdo con ellos todos, sea hombre o sea mujer”, señaló el senador Armando Guadiana Tijerina. Mencionó que hay otras personas que están dentro del Pacto de Unidad pero que no pudieron acudir el día de hoy porque sus funciones públicas no se los permiten. Sobre la no asistencia de las hermanas Miroslava Hortensia Sánchez Galván (fundadoras de Morena), dijeron que si ellas quieren participar en el Pacto de Unidad, van a estar incluidas. “Todos, amigos, enemigos, aliados y no aliados, toda la gente que sea de Morena, todos están incluidos, así como lo oyen”.

En su intervención, el legislador Luis Fernando Salazar Fernández manifestó sus intenciones de contender por la gubernatura de Coahuila y recordó que Morena en la entidad, obtuvo 456 mil votos en las elecciones de junio pasado mientras que en Torreón se alcanzaron casi 102 mil sufragios.

“Estos 456 mil votos que tuvo Morena, yo nomás les digo que nunca los vio el PAN en su historia aquí en Coahuila, nunca llegaron a esa cifra, entonces, claro que estamos con las posibilidades encendidas, con el ánimo prendido de que tenemos que lograr una unidad con propósito, el propósito es lograr una alternancia en Coahuila, poner el bien superior sobre el interés particular de cada uno de nosotros”, comentó.

En su intervención, Attolini Murra descartó buscar la gubernatura y agregó que los comités estatales no se renovarán hasta 2022 pues se está procurando el vicio de origen que tiene el partido político y que es el padrón. “Nuestra situación es que hay más obradoristas afuera de Morena que dentro”, expuso.

Mientras que José Ángel Pérez Hernández añadió que se requiere madurez y ganas de trabajar políticamente. “Nos ha faltado ser políticos y si bien es cierto que es muy bueno estar aquí pues también es cierto que nos falta tomar en cuenta a las demás personas que no están aquí. Tenemos que dejar de lado protagonismos, buscar un frente de unidad con reglas claras para que nadie se moleste y que estemos de acuerdo, tener amarres adentro para verdaderamente hacer un frente opositor”, expuso.

Francisco Javier Borrego Adame dejó en claro que “no estamos formando un grupo, esto es como en todas las guerras, alguien tiene que empezar a hacer algo y es lo que estamos tratando de hacer. No hay grupos que quede bien claro, no pertenecemos a un grupo, estamos queriendo empezar algo porque como ciudadanos coahuilenses tenemos que prepararnos para lo que sigue”.

Teresa Meraz dijo que espera que se sumen más militantes al Pacto de Unidad. “Es muy cierto lo que se dice, aquí todos queremos lo mismo, la unidad, y trabajar para el pueblo, aquí no hay ningún grupo, yo sé que se van a ir sumando más”.

El alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez expuso que hay una posibilidad enorme para ganar la gubernatura al partido político que actualmente está en el poder (PRI) además de indicar que todos los simpatizantes y militantes merecen respeto. También resaltó que Morena hoy en día es la segunda fuerza política en el estado.