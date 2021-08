Ciudadanos denuncian fraude de financiera de autos en Torreón

Decenas de ciudadanos acusaron de fraude a los empleados de una empresa financiera de autos que operaba en la ciudad de Torreón, lograron detener a dos personas y se encuentran interponiendo las denuncias correspondientes.

Los afectados informaron que fue por medio de redes sociales y comentarios de conocidos que se dedican al negocio de Uber y taxis, que conocieron a la empresa.

Los interesados debían acudir a las oficinas ubicadas sobre el bulevar Diagonal Las Fuentes, casi esquina con la calzada Saltillo 400, para solicitar un financiamiento.

Luego de que se elegía el tipo de vehículo, se indicaba el enganche a pagar y tras ser depositado, se definía el día de la entrega de la unidad, la cual en la mayoría de los casos se programó para el sábado pasado.

“Me dijeron que cual carro quería, les dije un Grand i-10, eso fue un miércoles, me indicaron que depositara 23 mil pesos y que el sábado me lo entregaban”, indicó Hugo Franco, uno de los afectados.

Para el día de la supuesta entrega, decenas de personas llegaron a las oficinas mencionadas y se percataron de que se encontraban vacías.

Se entrevistaron con el dueño del local, el cual les mostró los contratos de arrendamiento y se deslindó de las operaciones empresa.

“Cuando llegó me asomo a la oficina donde ellos me atendieron y no había nada, estaba vacía”.

Según los defraudados, este martes montaron guardia en el lugar y lograron detener a dos personas que habían acudido a recoger el poco mobiliario que quedaba.

De inmediato dieron aviso a las corporaciones de seguridad de la ciudad, cuyos elementos realizaron el aseguramiento de los supuestos empleados de la empresa.

“Ellos iban sacando las cosas y los detuvimos, los metimos a la oficina y le hablamos a la patrulla”.

Según los propios afectados, son cerca de 60 las personas defraudadas, mismas que desde el fin de semana han acudido a la Fiscalía General del Estado para interponer las denuncias correspondientes.